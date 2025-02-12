12 лютого – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 12 лютого 2025 року. День сексуального і репродуктивного здоров’я. Православні згадують святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського, а також відзначають день пам’яті чудотворної Іверської ікони Божої Матері. До Нового року залишилося 322 дні. Це середа, і на цей день припадає 1085-й день повномасштабної війни в Україні.

12 лютого – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

12 лютого – яке сьогодні церковне свято

12 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він народився в IV столітті в місті Мелітіна в Малій Вірменії. Він був відомим аскетом і архієпископом Антіохії від 360 до 381 року. Мелетій спочатку був єпископом Севастії у Вірменії. Він був призначений на цю посаду 358 або 359 року. Пізніше, 360 року, він став архієпископом Антіохії, змінивши Евдоксія, який перейшов на Константинопольський престол. Мелетій був відомим противником аріанства, що призвело до його скидання на Антіохійському соборі 361 року за наказом імператора Констанція II. Проте він продовжував боротися за нікейську віру і був відновлений на своїй кафедрі під час правління імператора Юліана. Він був одним із председателів II Вселенського собору 381 року. Помер в Константинополі того ж року.

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Також сьогодні згадують Митрополита Київського і всієї Русі Олексія, який жив XIII-XIV століттях. Коли йому було 11 років, він побачив сон-знамення і після цього став відвідувати церковні служби. У 15 років став ченцем і був у подвижництві понад 20 років.

Потім Олексій став намісником митрополита і був ним протягом 12 років. У середині XIV століття вирушив до Константинополя – до Вселенського патріарха Калліста, де той поставив його митрополитом Київським.

Святитель Олексій відомий своїм даром чудотворення – якось він зцілив дружину татарського хана й отримав за це дари. Протягом усього життя митрополит опікувався паствою, його запам’ятали як благодійника, який побудував безліч храмів і монастирів. Після себе святитель залишив переписане вручну Євангеліє.

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12 лютого за новим церковним календарем вшановують пам’ять Іверської ікони Божої Матері, яку, за переказами, написав святий апостол і євангеліст Лука в дні земного життя Пресвятої Богородиці.

Образ легко впізнати серед інших – на щоці у Божої Матері, яка тримає Немовля Ісуса, можна побачити рану, з якої нібито тече кров. За переказами, святиню, яка в IX столітті зберігалася вдома в однієї вдови, пошкодили єретики-іконоборці. Вони увірвалися до оселі християнки, і один із них списом вдарив по образу Божої Матері – і з ураженого місця потекла кров. Утім, образ усе-таки було врятовано – Іверська ікона Божої Матері потрапила на святий Афон.

12 лютого у світі

День сексуального і репродуктивного здоров’я

День сексуального і репродуктивного здоров’я відзначається 12 лютого.

Міжнародний день проти використання дітей-солдатів (День Червоної Руки)

Щорічно 12 лютого планета відзначає Міжнародний день проти використання дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Міжнародний день шлюбних агентств

12 лютого кожного року світ відзначає цікаве та молоде свято – Міжнародний день шлюбних агентств.

День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму)

День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму) відзначається кожного року 12 лютого.

Іменини 12 лютого

Антон, Євген, Марія, Олексій.

Талісманом людини, народженої 12 лютого, є сардонікс. Камінь, який носили, щоб позбутися страху. А ще вірили, що сардонікс допомагає жити без депресії.

Традиції, заборони, прикмети 12 лютого

У народі 12 лютого – свято Олексій Рибний. Вважається, що в цей день повинна добре ловитися риба.

У православне свято сьогодні звертаються до святителів Олексія і Мелетія з проханнями про зцілення. Іверська ікона Богородиці вважається чудотворною – перед образом моляться за важких обставин, просять про позбавлення від хвороб і скорботи, розрадити в біді, зцілити душевні рани, вберегти від пожежі. За народною прикметою, ікону потрібно ставити в домі біля входу, щоб захистити оселю від лиха і неприємностей.

Цього дня заведено готувати рибні страви. За повір’ям, у ніч з 11 на 12 лютого люди бачать віщі сни.

Селяни вже починали виносити посівне насіння на мороз, щоб його “загартувати”. Вважалося, що ця процедура допомагає отримати міцні і здорові проростки.

Погоду цього дня передвіщав місяць: якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер, своєю чергою, вказував на сиру погоду: “Вітер здійнявся – до сирого року”. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.

Ще прикмети 12 лютого:

стало тепліше — в березні буде гарна погода;

завірюха чи туман — літо буде дощовим;

почав танути сніг — в теплі місяці чекайте на хорошу риболовлю;

багато зірок на нічному небі — буде багатий урожай.

Що не можна робити 12 лютого:

Забороняється йти в гості після заходу сонця.

Про інших людей не можна думати погано.

Цього дня не слід позичати гроші.

12 лютого в історії

Визначні події цього дня

1541 — Педро де Вальдивія заснував нинішню столицю Чилі Сантьяго.

1914 — перший політ літака «Ілля Муромець» (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.

1918 — у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.

1921 — грузинські більшовики здійняли повстання проти демократичної республіки; через чотири дні радянські війська перейшли кордон Грузії.

1936 — в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.

1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації «Війни світів», натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.

1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Народилися 12 лютого

1809 – Чарлз Дарвін, британський натураліст

1809 – Авраам Лінкольн, 16-й президент США (1861—1865 рр.).

1871 — Лесь Мартович, український письменник

1879 — Олена Реріх, дружина Миколи Реріха, автор релігійно-філософської системи «Жива етика»

1884 — Наталія Полонська-Василенко, українська історик, археолог, одна з провідних представників державницької школи в українській історіографії.

1885 — Микола Синельников, український актор, педагог, режисер.

1895 — Анатолій Петрицький, український живописець.

1901 — Іван Сенченко, український письменник.

1904 — Юрій Мушак, український перекладач, педагог, літературознавець.

1919 — Зеновій Кецало, український художник

1932 — Василь Яременко, український літературознавець

1980 — Крістіна Річчі, американська кіноакторка («Сімейка Адамсів»).

Померли 12 лютого

1627 — Карл I Ліхтенштейн, родоначальник княжого роду Ліхтенштейнів

1804 — Іммануїл Кант, німецький філософ

1945 — Клим Савур, генерал-хорунжий, командир УПА

2013 — Геннадій Удовенко, український дипломат і політик.

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