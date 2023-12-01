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Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

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Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)
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Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників. Зворушливі фото оприлюднила Служба зв’язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає НСН.

Тварини на фронті – друзі, помічники, відрада, разом ми проходим крізь «бурі і вогонь», вони завжди поруч із захисниками – незалежно від обставин, – кажуть військові

Бліндажі та окопи, на лінії оборони, стали надійним домом, для тих кому не знайшлося місця в мирних оселях.

Вони не просто тішать Захисників своєю присутністю, а й виконують місії, важливі для перемоги.

Поки ми «проріджуємо» лави противника наші бойові коти борються з навалою гризунів, допомагаючи зберігати в бліндажах  важливі технічні засоби, особисті речі, їжу, – кажуть військові

Собачі “спецпризначенці”, саме так жартуючи називають воїни, чотирьохлапих, завчасно попереджають про небезпеки: можливі обстріли, підозрілі рухи ворога, відчувають потенційні загрози.

Пухнастий помічник є і на стабілізаційному пункті, поки медики лікують фізичні травми, киця порається з душевними.

В наших серцях, кожна тваринка, має своє важливе значення. Вони є частиною збройних сил, і разом ми непереможні! Тварини заслуговують на турботу та увагу завжди!  Люди, пам’ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили…– йдеться у повідомленні

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників: фото

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників (фото)

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