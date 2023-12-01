Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників. Зворушливі фото оприлюднила Служба зв’язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає НСН.

Тварини на фронті – друзі, помічники, відрада, разом ми проходим крізь «бурі і вогонь», вони завжди поруч із захисниками – незалежно від обставин, – кажуть військові

Бліндажі та окопи, на лінії оборони, стали надійним домом, для тих кому не знайшлося місця в мирних оселях.

Вони не просто тішать Захисників своєю присутністю, а й виконують місії, важливі для перемоги.

Поки ми «проріджуємо» лави противника наші бойові коти борються з навалою гризунів, допомагаючи зберігати в бліндажах важливі технічні засоби, особисті речі, їжу, – кажуть військові

Собачі “спецпризначенці”, саме так жартуючи називають воїни, чотирьохлапих, завчасно попереджають про небезпеки: можливі обстріли, підозрілі рухи ворога, відчувають потенційні загрози.

Пухнастий помічник є і на стабілізаційному пункті, поки медики лікують фізичні травми, киця порається з душевними.

В наших серцях, кожна тваринка, має своє важливе значення. Вони є частиною збройних сил, і разом ми непереможні! Тварини заслуговують на турботу та увагу завжди! Люди, пам’ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили… – йдеться у повідомленні

Українські Захисники показали своїх пухнастих помічників: фото

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