В Україні оголошено грант на порятунок їжаків в пам’ять про загиблого під Бахмутом 9 травня французького журналіста

В Україні оголосили грант на порятунок їжаків в пам’ять про загиблого під Бахмутом французького журналіста. Арман Солдін загинув вчора, 9 травня у Часовому Ярі, потрапивши під ворожий «Град», передає НСН.

Про смерть колеги повідомив Інститут масової інформації з посиланням на AFP.

На загибель французького журналіста відреагували у зоозахисній організації UAnimals. Тут шоковані тим, що сталося. Ще тиждень тому Арман рятував їжака, а тепер загинув сам.

Ми переписувалися ще позавчора, а сьогодні він загинув. Минулого тижня французький журналіст Арман Солдін написав нам повідомлення і поділився відео, як він із колегами врятував в окопі знесиленого їжака. Він вилікував тварину і згодом випустив на волю, – розповіли в UAnimals 9 травня

Волонтери кажуть, що змонтували невеличку історію на основі відео Армана, і вона розчулила багатьох їхніх підписників.

Французький журналіст Арман Солдін врятував їжака за тиждень до своєї загибелі: відео

Він дякував, а ми тішилися його доброті. А щойно ми дізналися, що Арман загинув. І це шок. Заціпеніння. Ми були знайомі лише онлайн, але встигли відчути, наскільки доброю і відданою була ця людина, – розповідають в UAnimals

UAnimals оголошує грант на порятунок їжаків

Коли з’явилася новина про загибель Армана, волонтери порадилися і вирішили бодай символічно вшанувати його пам’ять.

UAnimals оголошує ґрант на 100 тисяч гривень для притулків та волонтерів, які рятують їжаків. Щоб податися на ґрант, слід заповнити заявку за посиланням https://forms.gle/udEjxGQX46H4D7a97

Так боляче… Армане, ти рятував життя, а хтось їх вміє тільки відбирати. Прощавай, – йдеться у повідомленні UAnimals

Уродженець Сараєво (Боснія та Герцеговина) Арман Солдін був громадянином Франції. Він почав працювати для AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім його працевлаштували в Лондоні. Він був частиною першої команди AFP, яка була відправлена в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Солдін жив в Україні з вересня й регулярно їздив на передову на сході та півдні.

Журналіст загинув унаслідок ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, що неподалік від Бахмута. Команда AFP потрапила під вогонь з РФЗВ «Град», коли перебувала з групою українських військових.

«32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала», – сказано в повідомленні AFP.

За даними Інституту масової інформації, Арман Солдін став 57-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом, убитим під час виконання професійної діяльності.

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