Маленький хлопчик рік не розлучався з телефоном, чекаючи, що тато подзвонить… І тато подзвонив!

Маленький український хлопчик рік не розлучався з телефоном, чекаючи, що тато подзвонить. І тато йому подзвонив! Цю зворушливу історію розповіла Наталія Смаглюк – представниця Демсокири, волонтерка, підтримує родини полонених Захисників, передає НСН.

В грудні минулого року ми взялися виконати мрії більше 50 дітей військовополонених за один день. Серед повного буса подарунків я досі пам’ятаю один – мобільний телефон. Я несла його з думкою, нащо такому маленькому мобільний. Хлопчик взяв його в руки, розвернувся і пішов геть. Він йшов і плакав, – розповіла Наталя

Вона каже, що така поведінка дитини дуже здивувала волонтерів. Адже хлопчик мав радіти подарунку.

Ми стояли в німому оціпенінні, доки мама не сказала нам, що дитина мріє, що тато подзвонить йому з російського полону. Саме на цей телефон, – згадує Наталя

Трохи пізніше цей хлопчик поїхав на екскурсію в Стамбул на завод Baykar, і там всім наказали здати телефони. Він здав і розплакався. Прийшов директор компанії Халюк Байрактар, почав питати, чого він плаче, малий через перекладача розказав, що раптом тато подзвонить, а він не біля телефона. Халюк пішов і сам приніс йому телефон.

І от пройшов рік… Тато подзвонив

Позавчора на цей телефон подзвонив його батько.

Його тата нарешті обміняли. І дитина півночі просиділа в коридорі з телефоном і черевиками, чекаючи зустрічі, – розповіла Наталя Смаглюк

Вона каже, що у «МРІЯ – Українська фундація» стало на одних підопічних менше. І на одну щасливу родину більше.

Ми всі виплакали ще годину сліз, і як же я хочу, щоб цих історій було більше, – каже волонтерка

Волонтери вітають зі святами дітей, які чекають своїх батьків: фото

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