Помер найстаріший у світі пес Бобі (фото)

21 жовтня, у своєму будинку, де прожив усе своє життя разом із родиною Коста, помер найстаріший у світі пес Бобі. Про це повідомляє Книга рекордів Гінеса, передає НСН.

Помер найстаріший у світі пес Бобі

Пес прожив 31 рік 165 днів.

2 лютого 2023 року Бобі був оголошений найстарішим з нині живих собак у світі і найстарішим собакою за всю історію. Він був зареєстрований 1992 року в Servico Medico-Veterinário do Municipio de Leiria (Ветеринарна медична служба муніципалітету Лейрії), яка підтвердила дату його народження. Вік Бобі також був підтверджений SIAC, базою даних домашніх тварин, авторизованою урядом Португалії та керованої SNMV (Національна спілка ветеринарів).

Хоча він дожив до того, щоб стати найстарішим перевіреним собакою в історії, Бобі пощастило навіть дожити до свого першого дня народження. Бобі народився в посліді з чотирьох цуценят, проте, оскільки в сім’ї Леонеля вже було надто багато тварин, батько вирішив їх не залишати.

“На жаль, тоді люди похилого віку вважали нормальним ховати тварин у ямі, щоб вони не вижили”, — розповів Леонель.

Батьки Леонеля вирішили забрати цуценят на час відсутності матері, проте випадково залишили Бобі. Він був захований серед дров, що зберігаються у флігелі, де народився, тому батьки Леонеля його не помітили.

Коли їхні батьки зрештою дізналися про Бобі, було вже надто пізно його присипляти, тому Бобі став частиною родини.

“Вони багато кричали і карали нас, але воно того вартувало і не дарма!”, – сказав Леонель.

За словами Леонеля, “спокійне, мирне” життя Бобі сприяло його рекордному віку. Крім того, собака ніколи не був прикутий ланцюгом або на повідку – він завжди насолоджувався вільним гулянням.

З віком Бобі став менш рухливим, тому велику частину часу проводив на задньому дворі зі своїми котячими друзями. Леонель описав Бобі як “дуже товариського” пса.

Леонель вважає, що дієта Бобі також сприяла його довголіттю, оскільки він їв виключно людську їжу. “Те, що ми їли, вони теж їли”, – сказав чоловік. Перш ніж подавати їжу Бобі, Леонель замочував її у воді, щоб видалити приправи.

У минулому Леонель мав декількох старих собак: мати Бобі, Джира, дожила до 18 років, а ще один з його собак, Чікоте, помер у 22 роки.

У Бобі було багато шанувальників у всьому світі – про що свідчать понад 100 людей, які прийшли на вечірку з нагоди його 31-го дня народження.

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