Від шлюбу онлайн до дозволу на зброю: у Дії з’явиться 5 нових послуг

У Дії з’явиться 5 нових послуг. У додатку українці зможуть одружитися, скористатися електронним бронюванням і придбати зброю.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Урядовий портал.

Наразі команда, яка працює над удосконаленням Дії має понад 100 послуг на різних етапах. Зовсім скоро 5 з них стануть доступними українцям.

Шлюб онлайн

Шлюб онлайн – це перший у світі сервіс, який дозволяє парам одружитися на відстані. Вже пройшло його тестування. Одружилися 5 пар. Зовсім скоро ця послуга стане доступною українцям

У Дії з’явиться 5 нових послуг

Електронне бронювання

Над послугую електронного бронювання працюють Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над послугою.Скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств — критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Скоро в Дії будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей. А згодом і свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Ці документи українцям знадобляться при

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація, дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Дія.Підпис для фізичних осіб – це інструмент, який значно спрощує взаємодію з державою. Скоро він стане доступним для юридичних осіб. Ця послуга прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими.

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