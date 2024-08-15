З 1 вересня не працюватиме сайт «Укрзалізниці»: де тепер можна придбати квитки

З 1 вересня не працюватиме сайт «Укрзалізниці». Купувати квитки можна буде через мобільний додаток або на новому сайті.

Про це розповів керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський cайту Forbers, передають Новини України – НСН.

З початку осені перестане працювати старий сайт Укрзалізниці. Квитки на потяги можна буде купити через мобільний додаток або через новий сайт. Таким чином компанія вже продає 85% квитків.

З 1 вересня не працюватиме сайт «Укрзалізниці»

«Це один з найвищих показників у Європі», сказав Олександр Перцовський.

Старий сайт «Укрзалізниці» був створений у 2017 році.

Клієнти зможуть й надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток і новий сайт «Укрзалізниці», а також на сервісах із продажу залізничних квитків.

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