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«Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам’ятаєте його подарунок – Cybertruck, який ми оснастили кулеметом і відправили на СВО. Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Не по-чоловічому», написав Кадиров у своєму телеграмі.

Ілон Маск дистанційно відключив Cybertruck Кадирова

Tesla Cybertruck – повнопривідний електромобіль-пікап у стилістиці кіберпанк, випущено на ринок у 2023 році. На одному заряді машина здатна подолати понад 800 км.

У серпні Рамзан Кадиров заявив, що Маск «подарував» йому Cybertruck. Тоді він також запросив Ілона Маска у Росію.

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