Перегляньте свої шухляди: речі з СРСР, які можна дорого продати

Деякі речі з СРСР, які залишилися в наших домівках і вже не несуть для нас жодної цінності, а тільки збирають пил і муляють око, можна продати достатньо дорого. Колекціонери готові платити за них сотні або й тисячі гривень.

Які речі з СРСР, які можна дорого продати

Радянські ялинкові іграшки

Радянські ялинкові іграшки — це одна з тих речей, на яку завжди є попит. Фігурки у формі овочів, тварин, бурульок, казкових героїв тощо, швидко знайдуть свого покупця. У середньому їх продають по 50-70 гривень за штуку. Проте, деякі екземпляри можна продати і по 1000 гривень. Все залежить від віку іграшки, її стану тощо.

Порцелянові статуетки

Це ті статуетки, які були вдома чи не в кожного з мешканців СРСР. Деякі люди колекціонують зараз ці предмети й готові платити за них великі суми. Їх продають в Інтернеті від 500 до 8 тисяч гривень.

Годинники

Настінні та ручні годинники радянського виробництва дуже цінуються серед покупців антикваріату, навіть якщо вони не в робочому стані. Їх можна продати від 500 гривень до 20 тисяч гривень. Все залежить від розміру годинника та стану.

Поштові марки

За поштові марки часів СРСР колекціонери також готові віддавати чималі суми. Рідкісні чи лімітовані поштові марки можуть коштувати тисячі гривень. В інтернеті можна зустріти оголошення, де цілий альбом марок продають від 1 до 15 тисяч гривень.

Фотоапарат Урожай

Раніше цей предмет вважався майже елементом розкоші, оскільки вони були в дефіциті. Зараз ця річ все ще є цікавою для колекціонерів. Загалом такий фотоапарат продають за ціною від 300 гривень до 2 тисяч гривень. Знову ж таки, все залежить від стану цієї техніки.

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