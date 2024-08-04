6 способів освіжити одяг без пральної машини та праски

В умовах відключень електроенергії, коли іноді проблематично стало користуватися побутовими приладами, освіжити одяг без пральної машини та праски допоможуть перевірені «бабусині» засоби. Адже колись люди не мали техніки. І це не заважало їм за бажання виглядати охайно і навіть ошатно.

Розповідаємо про деякі з перевірених способів.

Як освіжити одяг без пральної машини та праски

Сонце, вітер, дощ та ефірні олії проти затхлого запаху

Для того щоб видалити неприємні або затхлі запахи, розвішуємо одяг на вулиці або балконі. Це дозволить свіжому повітрю провітрити його, а якщо буде сонце, воно вб’є бактерії, що також допоможе усунути будь-які запахи. Наприклад, щоб вовняний одяг самоочистився, його необхідно вивісити в дощову вологу погоду під навісом.

Якщо після цього одяг все ще неприємно пахне, можна використати ефірні олії. Для цього необхідно кілька крапель олії змішати з водою та розпорошити цей розчин на одяг.

Спрей проти складок

У пульверизаторі змішуємо воду, кондиціонер для білизни та медичний спирт у співвідношенні 8:1:1. Потім ретельно перемішуємо розчин та розпорошуємо на одяг. Після обприскування чистими руками розгладжуємо складки.

Білий оцет для свіжості

Змішуємо 150 мл білого оцту зі 150 мл води та обприскуємо з пульверизатора одяг та взуття з неприємним запахом. Кислий запах оцту зникне, коли одяг висохне, і він виглядатиме, як щойно випраний.

Ефективний домашній засіб проти плям

Домашній засіб від виведення плям впорається із забрудненнями не гірше ніж дорогі, куплені в магазині

Для будь-яких плям, що в’їлися, необхідно взяти 2/3 склянки харчової соди і 0,5 склянки білого оцту. Змішуємо їх разом у мисці та наносимо пасту на пляму, втираючи її у вологу тканину. Чекаємо 5 хвилин, промиваємо холодною водою, і пляма зникне. Для більш стійких плям залишаємо кашку на одязі приблизно на 10-20 хвилин, щоб засіб краще проник у тканину.

Оживити тьмяні тканини можна за допомогою солі

Якщо одяг виглядає вицвілим, замочуємо його в мисці холодної води з 4 ст. л. солі. Це допоможе видалити будь-які скупчення бруду і кіптяви, через які речі можуть виглядати трохи тьмяними.

Освіжити взуття допоможе звичайна зубна щітка та мильний розчин

Якщо у вас немає можливості випрати сильно забруднене взуття в пральній машині, можна скористатися перевіреним лайфхаком. Беремо стару зубну щітку та мильну воду і проходимося по забрудненням. Це допоможе освіжити взуття та скоротить час його висихання.

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