Які області під загрозою введення локдауну – ситуація з COVID-19

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Більшість областей в “помаранчевій” зоні. 13 областей під загрозою введення локдауну

У “червоній” зоні карантину – Івано-Франківська та Рівненська області. У “жовтій” – Полтавська та Кіровоградська. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Раніше Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка”.

Перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнено новою сферою – лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на “ковідну” тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки. Крім пенсіонерів, ліки на “1000 від Зеленського” зможуть придбати інваліди 1 групи.

Неповнолітні зможуть отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію

Вакциновані бустерною дозою підлітки зможуть отримати додаткові 500 гривень через «Дію»