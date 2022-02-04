Як оформити цифрову картку «єПідтримка» для підлітків через Приватбанк

Цифрові карти «єПідтримка» для підлітків – як оформити та отримати «ковідну тисячу» дітям від 14 років

ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних цифрових карток “єПідтримка” для громадян України від 14 років, картки оформляються підліткам, які мають “зелений” COVID-сертифікат у додатку “Дія”. Про це повідомляє прес-служба банку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські новини.

За даними прес-служби, підлітки, які є клієнтами банку, зможуть відкрити картку в мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно зайти у вкладку “Гаманець”, натиснути меню “Додати” та вибрати картку єПідтримка. Для зарахування грошей треба перейти за посиланням у додаток “Дія” та подати заявку на виплату допомоги на картку ПриватБанку.

Якщо у підлітка немає картки ПриватБанку, йому необхідно пройти ідентифікацію у відділенні ПриватБанку, маючи при собі ІПН та паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Після цього необхідно зареєструватися в Приват24 та оформити картку єПідтримка.

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