В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі. Водночас можна викликати сімейного лікаря додому
В яких випадках сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24 здоров’я
Лише вашої вимоги недостатньо
У Національній службі здоров’я України пояснили, що лікар не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд.
У невідкладних випадках – “швидка”
Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно.
“У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103”, – наголосили у НСЗУ.
До слова, швидку допомогу теж не треба викликати “про всяк випадок”.
Безоплатні та платні послуги
Раніше у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта. Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.
Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.
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