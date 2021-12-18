В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі. Водночас можна викликати сімейного лікаря додому

В яких випадках сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24 здоров’я

Лише вашої вимоги недостатньо

У Національній службі здоров’я України пояснили, що лікар не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд.

У невідкладних випадках – “швидка”

Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно.

“У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103”, – наголосили у НСЗУ.

До слова, швидку допомогу теж не треба викликати “про всяк випадок”.

Безоплатні та платні послуги

Раніше у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта. Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо.

Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

Як діяти якщо сімейний лікар захворів або звільнився

Лікарям піднімуть зарплати з 1 січня. Зеленський озвучив суми