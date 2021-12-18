В українських супермаркетах оновили ціни на соняшникову олію

Напередодні новорічних свят в українських супермаркетах змінилися ціни на соняшникову олію. Споживачі зможуть трохи заощадити на покупці одного з найпопулярніших продуктів харчування

Ціни на соняшникову олію в Україні в середині грудня 2021 року в точках роздрібного продажу почали змінюватися. Порівняно з рівнем вартості продукту в листопаді, грудень показав позитивну динаміку цінової корекції. Але тільки в деяких супермаркетах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, якщо у листопаді соняшникова олія “Олейна” рафінована (850 мл) продавалася за середньою ціною близько 55,73 гривень за пляшку, то у грудні у супермаркетах Auchan цінники знизилися до 49,90 гривень.

Проте у Metro “Олейна” у тому ж обсязі коштує 57,70 гривень. У свою чергу, у Novus доведеться віддати більше – 62,49 гривень.

У листопаді поточного року середня вартість соняшникової олії “Щедрий дар” рафінована (870 мл) становила 56,62 гривень. У першій половині грудня продукт подорожчав у точках роздрібної торгівлі у Novus – 56,99 гривні. Найдорожче соняшникова олія цієї марки коштує у Varus – 60,90 гривень.

Водночас соняшникова олія “Щедрий дар” у грудні супермаркети Auchan продають по 52,80 гривні за пляшку. Найдешевше продукт цієї торгової марки можна придбати в Metro – за 51,90 гривень.

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