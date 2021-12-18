В Україні зафіксували перший випадок штаму коронавірусу “Омікрон”. У МОЗ надали рекомендації, як убезпечити себе

Про це повідомляє МОЗ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У МОЗ зазначили, що наразі відомо не так багато фактів про новий штам.

“Саме тому закликаємо не поширювати неперевірену інформацію, зокрема щодо неефективності вакцини проти COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Ефективними профілактичними заходами проти “Омікрону” залишається використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

Перший випадок “Омікрону”

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Новий штам коронавірусу“Омікрон”– чим небезпечний і які симптоми зараження