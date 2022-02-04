В Україні з продажу вилучають неякісне вершкове масло: хто виробник

Неякісне вершкове масло, яке не відповідає держстандартам, вилучають з полиць українських магазинів

Українські споживачі поскаржилися на низьку якість вершкового масла, яке виробляє ТОВ “Харківський молочний завод”, до обласного управління Держпродспоживслужби. Аналіз показав, що продукція цього виробника справді не відповідає держстандартам за вмістом немолочного жиру. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Після проведеного дослідження працівники Держпродспоживслужби прийшли на вказане підприємство, де було складено протокол за ст. 65 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин”.

ТОВ “Харківський молочний завод”, згідно із законодавством України, має виплатити штраф у розмірі 32 500 гривень за порушення ДСТУ під час випуску вершкового масла. Зазначається також, що на заводі повинні бути усунені всі порушення та налагоджено виробництво натурального та якісного вершкового масла, як це вказує виробник на упаковці продукту.

Коментарів з боку ТОВ “Харківський молочний завод” поки що не надходило, тому не ясно, чи згоден виробник зі звинуваченнями на свою адресу та чи планується сплата штрафу.

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