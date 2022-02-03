У МВС запровадили спеціальну “гарячу лінію” для повідомлень про порушення прав у Нацгвардії

На спеціальну «гарячу лінію» пропонують звертатися як самим військовослужбовцям, так і батькам солдатів-строковиків

Після недавньої трагедії у підрозділі Національної гвардії у Дніпрі, де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв п’ятеро людей нібито через спричинені йому кривди, у МВС запровадили спеціальну “гарячу лінію” для повідомлень про цькування та порушення прав під час проходження служби. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що жоден випадок грубих позастатутних відносин не залишатися без правової оцінки та відповідного покарання.

Для цього у відомстві було створено спеціальну “гарячу лінію”, на яку військовослужбовці Нацгвардії можуть повідомляти про порушення їхніх прав під час проходження служби. Сюди ж можуть звертатися батьки військовослужбовців. Зокрема солдатів-строковиків, якщо вони мають інформацію про порушення прав їхніх дітей.

“Про порушення прав військовослужбовців можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 15-36. Дзвінки прийматимуть з понеділка до четверга — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45”, – йдеться у повідомленні.

Раніше колишній військовослужбовець частини Нацгвардії, в якій 20-річний строковик Артемій Рябчук розстріляв п’ятьох людей, розповів про тиск та «особливі методи виховання».

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