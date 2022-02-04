Трудові мігранти мають сплатити податки до держбюджету України

Державна податкова служба нагадала українцям, які працюють за кордоном, що вони зобов’язані сплатити податки до держбюджету з грошей, отриманих ними за кордоном. Трудові мігранти сплачують податки до держбюджету як у разі офіційного працевлаштування громадян за кордоном, так і в разі неофіційного

При цьому в ДПС розповіли, як розрахувати суму, яку потрібно сплатити на податок.

Повна величина податку, який мають сплачувати заробітчани, становить 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Таким чином, вони зобов’язані сплатити 19,5% від суми, яку заробили за кордоном. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоби сплатити цей податок, потрібно за місцем свого проживання заповнити декларацію, до якої внести суму заробітку і суму податку. При цьому, якщо заробітчанин працював у країні, що має з Україною спеціальну угоду про сплату податків, то в Україні повну суму податку йому платити не потрібно. Натомість слід буде сплатити лише різницю між сумами податків в Україні і тій країні.

Наприклад, якщо заробітчанин сплатив у країні, де він працював, 10% податку, то в Україні йому залишилося доплатити лише 9,5%. А от, якщо він працював за кордоном неофіційно, то доведеться сплатити усі 19,5% від заробітку.

При цьому час, відпрацьований за кордоном, може бути врахований заробітчанину у страховий стаж. Але тільки за однієї умови: якщо він працював там офіційно та з його зарплати вираховували не лише податки, а й пенсійний внесок.

Які податки із зарплат очікують українців у 2022 році

Українці зможуть влаштуватися на роботу у Польщі за спрощеною системою