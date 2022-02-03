Школа монстрів – лякаючий вигляд іграшок із СРСР

Гасло «Все найкраще – дітям!» добре знайоме усім, хто застав Радянський Союз. Однак якщо згадати вигляд деяких іграшок із СРСР, в його правдивості легко засумніватися

У кожної дитини є улюблена іграшка, яка запам’ятовується на все життя. Це може бути улюблена лялька, машинка, плюшевий ведмедик чи зовсім інша іграшка. У Радянському союзі асортимент іграшок був не надто багатим, проте деякі екземпляри вражали своїм моторошним виглядом.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

Лялька Куклачова

Такі гумові ляльки були у багатьох родинах. Щоправда, її вигляд асоціюється хіба що з антагоністом популярного фільму жахів. Скуйовджене волосся на пару з дивними рисами обличчя викликає не надто приємні відчуття.

Голі персонажі

Шарнірні іграшки з ПВХ виробляли в Україні. Це були популярні персонажі популярних казок (Незнайка, Буратіно та Чипполіно) та проста дівчинка. Їх вигляд був дуже дивним, адже всі вони продавалися без одягу. У них було лише незломне взуття та капелюхи.

Заєць

Таких дивних зайців не малювали навіть у мультфільмах. Важко сказати, звідки черпали натхнення виробники цієї іграшки. Однак, вона справді виглядає моторошно. Заєць у жовтих тонах з почервоніннями на чолі та щоках, а очі випромінюють скоріше злобне ставлення, аніж радість. Ну і наостанок – пишне волосся на голові зайця.

Погляд, що вселяє страх

Цікаво, чому у цього персонажа, якого продавали, як футболіста, такі величезні очі. Погляд справді вселяє страх, а без кепки іграшка виглядала ще страхітливіше.

Дівчинка з риб’ячими очима

А ось і подружка для футболіста, згаданого вище. В неї величезні круглі очі, які нагадують риб’ячі. Довго милуватися такою лялькою точно не захочеться. Таку іграшку виготовляли на фабриці “8 березня”.

Пупсик-зомбі

Ще один приклад недолугого виробництва дитячих товарів. Така лялька була у багатьох дівчат вдома. Однак, дивують пропорції тіла ляльки та її великі очі без зіниць.

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