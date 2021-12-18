Серйозний збій у роботі Приватбанку: чи повернуть гроші клієнтам

В ніч з 16 на 17 грудня в роботі Інтернет-сервісів “Приватбанку” стався масштабний збій, пов’язаний з курсом валют

Долар коштував стільки ж, скільки і євро. У компанії заявили, що компенсують клієнтам всі збитки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф

За попередніми даними, в ході збою курс купівлі євро встановлений на рівні 30,5 грн., а продажу – 30,9598 грн.

Купівля долара становила 27,05 грн, а продаж – 30,9598.

При цьому збій спостерігався як у десктопом Інтернет-банкінгу “Приват24”, так і в мобільному додатку. Через якийсь час помилка була усунена і курс продажу долара “повернули на місце” до показника 27,4 грн/долар.

“Прикра помилка через технічний збій. Виправили”, – повідомив прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

Повідомляється, що всі транзакції будуть перераховані і клієнтам повернуть переплату.

Як Коломойський виводив гроші з Приватбанку – розслідування американського журналіста

Платіжний термінал в смартфоні -“Приватбанк” запустив додаток для прийому платежів

1000 грн за вакцинацію -ПриватБанк та Ощадбанк дали інструкції про отримання грошей