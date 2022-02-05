Підлітки жорстоко побили українця у Польщі

Група підлітків жорстоко побила українця у Польщі. Ним виявився водій автобуса. Його госпіталізовано з серйозними травмами

Потерпілого госпіталізовано до лікарні в Здунові з серйозними травмами. Про це повідомляє польське видання “Kurier”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Голос.ua

Інцидент стався у Подючі – муніципальному районі міста Щецин, у середу ввечері на зупинці Меховська.

У міському автобусі №85 компанія з п’яти молодих людей почала бешкетувати, палити та розпивати спиртне в салоні, а коли 53-річний водій зробив їм зауваження, то напали на чоловіка і сильно побили.

Зазначається, що знову вийти на роботу водій зможе вже не скоро. За інформацією місцевих журналістів, у водія, родом з України, зламаний ніс, зламані ребра та черепно-мозкові травми. За словами прес-секретаря провінційної станції “швидкої допомоги” у Щецині Пауліни Хейгель, у пацієнта були травми голови, обличчя та спини.

Винних у побитті поки не встановлено. Поліція веде розслідування та опитує свідків події.

Місцеві жителі скаржаться на випадки нападів хуліганів у громадському транспорті, який їздить у Подючи у вечірній час. Повідомляється, що деякі водії автобусів навіть відмовляються туди вирушати на маршрут. Навіть порушувалося питання про присутність у транспорті у цьому районі правоохоронця для безпеки пасажирів та водіїв.

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