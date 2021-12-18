Підключення до 5G –незабаром смартфони не треба буде заряджати

Технічний прогрес не стоїть на місці. Незабаром смартфони не треба буде ставити щодня на зарядку завдяки підключенню до 5G

Батареї гаджетів братимуть енергію завдяки підключенню до мобільної мережі п’ятого покоління 5G. Перші випробування вже стартували у Японії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Японії запустили новий сучасний проект, який може кардинально змінити сферу стільникового зв’язку. На території держави розмістять 200 базових станцій 5G, які працюватимуть на частоті 28 гігагерц. Зменшення потужності дозволить знизити негативний вплив радіохвиль на людей та інші живі організми.

Щоб зарядити смартфон, будь-хто може підійти до базової станції, які будуть встановлені в місцях громадського користування. Наприклад, у торговельно-розважальних центрах.

На сьогоднішній день існують бездротові зарядки та детекторні приймачі для прослуховування радіостанцій, які не потребують підключення до електромережі для поповнення заряду батареї. Це означає, що сміливий японський проект є дуже реальним і в майбутньому може бути здійснений по всьому світу.

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