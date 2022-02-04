Залізничний перевізник Укрзалізниця працює над покращенням якості послуг. Пасажири в Україні незабаром зможуть подорожувати у комфортних умовах із сучасним сервісом. Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони

У компанії Укрзалізниця показали нові пасажирські вагони виробництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, отримані перевізником 31 січня 2022 року. П’ять нових купейних вагонів обладнано системами відеоспостереження та сигналізацією дверей. Нові вагони керівництво Укрзалізниці вирішило включити до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Варто зазначити, що це не всі пасажирські вагони, на постачання яких очікує Укрзалізниця. ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” готує нову партію купейних пасажирських вагонів, які були замовлені та оплачені з держбюджету у 2021 році. Поступово УЗ поповнюватиме свій рухомий склад новими сучасними вагонами.

Нові пасажирські вагони

Усі нові вагони оснащені системами відеоспостереження у загальній зоні, кондиціонерами, сигналізацією дверей купе, кулерами з питною водою, вакуумними туалетами, індикаторами зайнятості та кнопкою виклику провідника.

У купе збільшено обсяг багажного відділення, біля кожного місця встановлені розетки та USB-порти. Для пасажирів із маленькими дітьми у нових вагонах Укрзалізниці передбачені пеленальні столики.

Для підвищення ступеня комфортності виробник вніс ряд змін в облаштування вагонів зсередини. Так, для пасажирів із порушеннями зору у купе додані контрастні маркування. Освітленням у вагоні можна буде керувати за допомогою спеціального пульта, а кнопки зливу в туалетах зробили безконтактними.