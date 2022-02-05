Наступне літо в Україні буде досить спекотним, водночас кліматологи передбачають збільшення опадів у цей період року

Через глобальне потепління клімат у нашій країні змінюватиметься, як і по всій планеті. Про це розповіла в ефірі програми “Новий день” на Радіо НВ кліматолог, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Суботина НАН України Світлана Бойченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

За словами Бойченка, Україна перебуває на стадії переходу до іншого, не властивого для неї клімату – аномального. При цьому можливі зміни температур, опадів.

Як уточнила кліматолог, згодом в Україні стане спекотніше: підвищаться температури та літо буде по-справжньому гарячим періодом на рік.

“Червень також відрізнятиметься певною повторюваністю аномально високих температур, що раніше не було характерно”, – зазначила фахівець. “І можливо, опадів випадатиме трохи більше, особливо влітку”, – додала вона.

За словами кліматолога, опади не будуть схожими на тривалі тропічні дощі, але будуть сильними, і, можливо, призведуть до негативних наслідків: підтоплень, повеней.

“Дощі останнім часом у нас випадають у вигляді злив. Вони раптові, коли за короткий час випадає норма, і навіть дві-три місячні норми опадів”, – наголосила фахівець.

Вона зазначила, що такі дощі можуть спричинити проблему, тому що “екосистема не встигає засвоїти цю вологу”.

Світлана Бойченко також поділилася прогнозом на весну 2022 року. З її слів, тепло прийде різко, без плавного переходу. Також кліматолог додала, що погода стає дедалі нетиповішою для нашої країни.

На вихідних прогнозують снігову та дощову погоду. У трьох областях – Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій – опади спостерігатимуться і 5, і 6 лютого.

Температура повітря в західних регіонах коливатиметься в межах -1…+3 градуси, вночі – від -1 до -5.

У північних, центральних та східних областях удень прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень 0…-4 градуси, вночі – до -12. Такі умови призведуть до утворення крижаного дощу.

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