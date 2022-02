Нова навчальна дисципліна в українських університетах – який предмет викладатимуть

В семи університетах України вводиться нова навчальна дисципліна. Впроваджують перший інтерактивний курс для здобувачів вищої освіти від українського продуктового IT-бізнесу «Створення та розвиток ІТ-продуктів» починає впроваджуватися в провідних університетах країни

«Ми прагнемо, щоб система вищої освіти України ставала конкурентоспроможною на Європейському просторі вищої освіти, а також важливо розвивати сферу інформаційних технологій як передову галузь сучасності», – зазначив перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Навчальний курс розроблено у межах співпраці Міністерства освіти і науки з громадською організацією Product IT Foundation for Education (PFE). Його впровадження у закладах вищої освіти сприятиме профорієнтації студентів у продуктовому IT, розвитку в них підприємницького мислення, напрацюванню навички приймати самостійні рішення та посиленню практичної складової освітнього процесу.

У пілотному проєкті візьмуть участь 7 українських вишів

Національний університет «Чернігівська політехніка»;

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний авіаційний університет;

Державний податковий університет.

Завдяки навчанню на курсі студенти економічних і технологічних спеціальностей отримають знання та мотивацію для подальшого розвитку в IT-сфері та створення власних IT-продуктів. Курс включатиме інтерактивні заняття, лекції від практиків, менторську підтримку, блоки мікронавчання, техніку кейс-метод та досвід сучасних українських компаній. Також завдання на LMS-платформі (система для комфортного дистанційного навчання). Студенти, які успішно опанують курс, отримають сертифікати.

Під час пілотного впровадження у ЗВО будуть створені робочі групи. До їх складу увійдуть представники МОН, Мінцифри, ЗВО, партнерів програми та студентства. Буде визначено викладача-координатора, в межах дисципліни якого вивчатиметься курс. Викладачі, залучені до пілотного проєкту, пройдуть відповідне навчання. Програму курсу буде удосконалено відповідно до відгуків студентів та викладачів, які вони нададуть під час та після завершення навчання. За результатами апробації з вересня 2022 року курс буде викладатися на постійній основі у понад 50 університетах.

Довідково.

Product IT Foundation for Education (PFE) – об’єднання провідних ІТ-компаній, бізнесів, фондів для розвитку ІТ-підприємництва в Україні через освітні ініціативи.

