Навесні можуть різко збільшитися тарифи на електроенергію – з якого місяця планують зміни

Тарифи на електроенергію можуть різко збільшитися вже навесні 2022 року – з якого місяця будемо платити по-новому

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення через зростання тарифів на передачу електроенергії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Нові ціни будуть запроваджені з 1 квітня 2022 року. Публічне обговорення змін у тарифі планують провести 7 лютого.

Підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії планується на 29,1%, тому становитиме 446,24 грн/МВт·год. В Укренерго пояснили, що підвищення тарифів потрібне, оскільки в держбюджеті не заклали кошти на оплату зеленої електроенергії.

“Укренерго” як оператор системи передачі електроенергії хоче підвищити зарплати у компанії на 13% порівняно з 2021 роком.

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