Народний депутат від фракції “Слуга народу” Микола Тищенко переконаний, що котлети необхідно перейменувати на “мітболи”. Мітбол у перекладі з англійської “м’ясна кулька”

Тищенко вважає, що стара назва вже застаріла. Парламентарій зазначив, що саме він, як представник молоді, має задавати тренди в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайте OBOZREVATEL

Тищенко помітив це у коментарі журналісту про свої улюблені страви, передає Telegram-канал «Типова Україна». Сам він вважає “родзинкою” будь-якого святкового столу “мітбол” “по-київськи”.

“У мене є багато улюблених страв. Ось якщо говорити про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу – це мітбол “по-київськи”, – вказав Тищенко.

На уточнення співрозмовника називати популярну страву в меню будь-якої господині просто котлетою, як це заведено в українській традиції, Тищенко заперечив, що в українській традиції котлета – це мітбол.

“Ми ж молодь, а молодь завжди вносить нові тренди. І ми маємо як українська молодь, яка на чолі, в цьому її міць, і вона завжди диктує нові тренди”, – уклав нардеп.



Зазначимо, що котлета “по-київськи” – популярна страва, що складається з курячого філе, обсмаженого в паніровці та всередині загорнуий шматочок вершкового масла із зеленню.

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