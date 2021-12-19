Київстар нараховуватиме своїм абонентам 150 бонусних гривень на рахунок

Йдеться про вакцинованих громадян, які оформили спеціальну картку єПідтримка для отримання 1000 грн у рамках державної програми через Альфа-Банк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Оформити віртуальну картку можна у цифровому банку Sense SuperApp, а потім у програмі “Дія” обрати рахунок для отримання коштів. Оформлення картки безкоштовне та без додаткової оплати за обслуговування. Нарахування 1000 гривень розпочнеться з 19 грудня. Бонуси на мобільний рахунок Київстар нараховуються через 3 дні після відкриття картки.

Нові клієнти Sense SuperApp, що є абонентами Київстар, окрім 1000 грн від держави, отримають на свій рахунок програми винагород Cash’U Club додаткові 100 грн та 50 грн на мобільний рахунок Київстар.

Використовувати бонусні кошти можна і через будь-яку іншу цифрову картку Альфа-Банку. Наприклад, карту Cameleon, з якою клієнти отримують до 7 категорій кешбеку, нескінченний пільговий період на кредитні кошти лише під 0,01% річних та інші переваги. А бонусні кошти на рахунку Київстар можна використовувати для оплати додаткових послуг, мобільного інтернету та дзвінків у роумінгу.

Альфа-банк став одним із банків, які беруть участь у програмі виплат 1000 гривень вакцинованим українцям. Оформити спеціальну картку “єПідтримка” громадяни також зможуть у додатку Приват24 або monobank.

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