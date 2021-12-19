Додаток“Дія“ переходить на новий алгоритм – можливі помилки при авторизації

“Дія” попередила своїх користувачів щодо можливих помилок при авторизації. Вони можуть траплятись найближчими днями – додаток “Дія” переходить на новий алгоритм

Це пов’язано з тим, що в застосунку змінюються правила авторизації за електронним паспортом. Змінені правила авторизації за допомогою ID-карти почали діяти з 16 грудня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

У повідомленні від Мінцифри йдеться про те, що оновлено сертифікат авторизації і в звязку з цим вводиться новий кваліфікований електронний друк. Його використовують для надійного захисту даних при авторизації через BankID.

За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) можна ідентифікувати користувача, а також отримати інформацію про нього із банківських баз даних і підтягнути ці дані у “Дію”.

Водночас, у Мінцифри попереджають, що зараз зараз у банках триває оновлення баз даних. Тому найближчими днями цілком ймовірні помилки при авторизації. Через це у Мінцифри радять користуватись при вході в “Дію” чіпом NFC ID-карти.

Алгоритм використання чіпа ID-карти при вході в “Дію”

При вході до програми слід обрати спосіб авторизації через NFC.

Сфотографувати зворотну сторону ID-карти і додати її до задньої панелі телефону, щоби відбулося зчитування даних.

Підтвердити свою особу за допомогою Photo ID.

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