Напередодні новорічних свят Укрзалізниця призначила ще 6 додаткових поїздів

Серед них – зі столиці на Херсон, Одесу та Львів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24travel.

Публікуємо повний список 6 додаткових поїздів на Новий рік і Різдво, якими ви можете скористатися із 31 грудня.

Повний список

№266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.

№239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45. №170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.

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