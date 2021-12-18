Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроект № 5798, який дозволяє будь-якому водієві фіксувати на телефон порушення ПДР та за гроші доносити про нього поліції

Комітет вніс до нього деякі зміни, а також рекомендував народним депутатам його ухвалити. Зокрема, щоб водії-“інформатори” не зловживали, пропонується встановити кримінальну відповідальність за подання підроблених або штучно створених матеріалів фотозйомки або відеозапису. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У статті 384 та 386 Кримінального кодексу внесуть зміни, що передбачають кримінальну відповідальність за підробку доказів у справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані у режимі фотозйомки (відеозапису), а також за незаконний тиск на свідків у справах про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 чи 2024 року в Україні кожен водій зможе фіксувати на телефон порушення ПДР іншими учасниками дорожнього руху, відправляти по телефону дані до поліції та отримувати за це 10% від суми сплаченого штрафу.

“Інформатором” зможе стати будь-який український водій. Для цього потрібно буде в мобільному додатку набути відповідного статусу.

Спочатку водії зможуть фіксувати та повідомляти в поліцію про проїзд на червоний сигнал світлофора, про перетин подвійної смуги, проїзд смугою громадського транспорту, проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал та перешкоджання проїзду спецтехніки.