З’явилося відео знищення колони Кемеровського СОБРу під Києвом 25 лютого

В перші дні повномасштабної війни нескінченні колони окупантів, перетнувши державний кордон України у різних точках, йшли захоплювати наші міста і села. Але квітами їх не зустрічали. У загарбників земля горіла під ногами. Росіяни гинули тисячами в ті дні. Зокрема, під Києвом.

Сьогодні вже навіть російські пропагандисти визнають, що саме під час штурму Києва у лютому і березні було знищено основну частину елітних військ рф.

Відео знищення колони Кемеровського СОБРу оприлюднили у мережі, передає НСН. Запис з’явився сьогодні, 10 грудня. Відео було зроблене 25 лютого. Окупантів було ліквідовано, коли вони намагалися перейти через міст в Ірпені під Києвом.

На запису видно, як горять близько десяти автозаків.

Відео знищення колони Кемеровського СОБРу

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