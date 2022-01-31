Відсьогодні почалося відсторонення від роботи невакцинованих працівників ряду професій

Відсьогодні, 31 січня почалося відсторонення від роботи представників ряду професій, нагадує NNS.

Новий перелік професій, представники яких мали пройти обов’язкову вакцинацію від Covid-19, набув чинності 31 січня. У грудні 2021 року глава МОЗ казав, що відсторонення почнеться 20 січня, але згодом дату перенесли.

Тож, з сьогоднішнього дня список обов’язкових для вакцинації професій розширено представниками:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Також МОЗ повідомляв, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.

Для кого ще є обов’язковим Covid-щеплення:

працівників центральних органів виконавчої влади,

місцевих державних адміністрацій,

освітян,

працівників стратегічно важливих об’єктів.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15,3 млн людей, з них отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 16,7 тис. людей, бустерну дозу – 339,7 тис. людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

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