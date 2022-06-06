ВІДЕО МОМЕНТУ: Українські військові збили ворожий літак Су-25

Українські військові на Запоріжжі збили ворожий літак Су-25. Відео моменту знищення російського військового літака оприлюднили у мережі, передає NNS.

Су-25 збили над містом Оріхів у неділю 5 червня. Спочатку інформація з’явилася у мережі. Згодом її підтвердив Голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів, – написав він у телеграмі, повідомляючи про візит президента до Запорізької області.

Відео аварії підбитого військового літака окупантів опублікував Телеграм-канал Оперативний-ЗСУ.

Сили оборони збили російський літак Су-25 над Оріховим, Запорізької області.Окупанта буде знищено! – йдеться у повідомленні.

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