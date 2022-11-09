Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Богдан Костів

22-річний морпіх Богдан Костів, позивний Бандіт, загинув під Херсоном під час ракетного обстрілу 27 травня 2022 року. Того дня загинуло також багато його побратимів.

Богдан народився у селі Петродолинське, Одеської області. Закінчив місцеву школу, потім пішов до армії. Після служби переїхав до Києва: останні кілька років був військовим, служив нашій країні. Дуже сміливий хлопець, любив життя і не побоявся стати на захист Батьківщини та за правду.

Під час повномасштабної війни Богдан захищав Україну у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

«Це була дуже світла людина, про нього не можна сказати нічого поганого. Бодя був таким молодим, але таким сміливим!… Він боровся за нашу волю, за наші життя. Ми ніколи не забудемо вчинки нашого Героя. Вічна тобі пам’ять, янголе!» – розповіла подруга Катерина. «Світла пам’ять нашому хлопчику. Низький уклін тобі синочку за те, що боронив нашу землю від ворога проклятого ціною власного життя. Серце кров’ю обливається коли гинуть наші дітки. Царство тобі Небесне синку, спочивай з миром», – написала мама захисника.

Поховали Богдана у рідному селі.

У хлопця залишися люблячі батьки, молодший брат та багато друзів, які залишились без прекрасного сина, друга та брата.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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