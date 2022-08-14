В Офісі президента України вказали, що стане першим кроком до російського бунту і як Україні виграти війну, передає NNS.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав першим кроком до російського бунту заборону віз для громадян рф. Про це він написав у своєму Twitter.

Півроку війни росії проти України показали, що росіян не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста і ядерний шантаж. Однак втрата віз може стати першим кроком до російського бунту, – вважає Подоляк.

“Навіщо потрібні візові обмеження для громадян росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок … до російського бунту”, – написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в’їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України. Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Щодо інших кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні з росією висловився керівник ОП Андрій Єрмак. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, Україні допоможуть п’ять кроків:

визнання росії державою-спонсоркою тероризму;

візовий бан для росіян;

обмеження ціни на нафту;

газове ембарго;

постачання Україні зброї.