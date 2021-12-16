«На бойовому чергуванні»: суд РФ визнав присутність російських військ на Донбасі, повідомляє NNS, посилаючись на журналіста Андрія Цаплієнка.

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону вперше офіційно визнав присутність Збройних сил РФ на Донбасі.

Як розповів журналіст Андрій Цаплієнко, про це йдеться у матеріалах справи про корупцію під час постачання продовольства російським військовим, які несуть бойове чергування в ОРДЛО. Журналіст оприлюднив посилання на відповідне рішення суду, а також скріни з рішення, зазначивши, що, напевне, скоро документ буде вилучено із публічного доступу.

«Они там есть». Російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України в Донецькій та Луганській области. Знаходяться там, як кажуть самі росіяни, «на бойовому чергуванні». Таке формулювання навіть зафіксоване у вироку. Щоправда, вирок не за військові злочини, а за… хабарництво.

Суть справи. Фігурант постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих «ДНР» та «ЛНР». Ледь не зірвав у травні-листопаді 2019 постачання харчів російським солдатам, які знаходились «на боевом дежурстве» на окупованій частині України. Спробував закрити свої факапи хабарями. Не вийшло.

Але ще більший факап зробив суддя Кировського суду Ростова. Вніс усе це в офіційний документ. Виклав його у публічний доступ. Тож коли його виженуть з роботи, пропоную надати йому притулок в Україні. На підставі того, що він, скажімо, давно є прихованим агентом нашої розвідки», – написав Цаплієнко.