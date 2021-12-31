Що приготувати із залишків “новорічного столу”: 7 простих рецептів

Попереду новорічна ніч і пишне застілля з безліччю страв. А потім настане ранок, гості розійдуться, і залишиться продукти, які вже не дуже захочеться доїдати. Але не пропадати ж добру! NNS розповість, що приготувати із залишків новорічного столу.

ТОП-7 рецептів приготувати із залишків новорічного столу

Збірна запіканка

Дуже часто на новорічний стіл готується маса салатів і вариться ціла батарея овочів. Далеко не всі вони використовуються для приготування, якась частина забирається в холодильник «на потім». Ось саме вони і будуть потрібні, якщо з відвареної картоплі чи моркви вже не хочеться робити набридливе олів’є.

Для запіканки потрібно подрібнити будь-які зварені овочі, обсмажити їх на середньому вогні з додаванням улюблених приправ і викласти на змащене маслом деко. Щоб збільшити обсяг страви і надати колірний акцент, можна додати залишки консервованого горошку або кукурудзи — загалом, все, що ще не заправлене майонезом, але вже немає бажання їсти..

Готову суміш слід залити будь-яким соусом до смаку, або змастити майонезом і відправити в духовку на 20 хвилин. Після закінчення цього часу, деко дістати, посипати запіканку тертим сиром і поставити в духовку ще на 10 хвилин. Ситне, смачне блюдо, яке можна подати на вечерю 1 січня готове! Таку запіканку, до речі, можна приготувати навіть з решти олів’є, яка ще не заправлена майонезом.

Фруктовий салат

Фрукти — той продукт, який практично завжди залишається після новорічного застілля. Якщо врахувати, що на стіл вони подаються в нарізаному вигляді, то легко зрозуміти, що вони швидко обвітрюються і втрачають привабливий вигляд. Вранці 1 січня фруктова нарізка є далеко не найсмачнішим блюдом, але ситуацію легко виправити, приготувавши фруктовий салат.

Для салату потрібні будь-які, фрукти, що залишилися після свята, а також натуральний йогурт або навіть кефір, змішаний з цукром. Уважно огляньте рештки нарізки: якщо фрукти занадто завітрені, варто зчистити верхній шар і тільки потім відправляти їх у салат.

Всі нарізані кубики необхідно просто залити йогуртом або іншим соусом до смаку, перемішати і готово! Підійдуть яблука, груші, манго, банани, мандарини. Проте вживати подібне блюдо потрібно відразу ж, тому як третє життя фруктам дати вже не вийде.

Пиріг до чаю



З решти фруктової нарізки можна також приготувати смачний солодкий пиріг до чаю. Якщо є, можна додати заморожені або свіжі ягоди, але і без них виріб вийде незвичайно смачним.

Приготування

Для пирога потрібні склянка кефіру, склянка борошна, залишки фруктів, склянка манної крупи, ванілін, олія і розпушувач тіста. Всі інгредієнти необхідно ретельно перемішати і залишити тісто на 30 хвилин. У цей час слід розігріти духовку і застелити деко папером для випічки.

Готову суміш слід вилити на деко і відправити в духовку на 30-40 хвилин. Якщо для пирога використовувалися яблука, можна додати корицю, гвоздику і ванілін. Крім того, тісто можна розділити на порції і залити у формочки для кексів, ви отримаєте порціонну фруктову випічку до чаю.

Піца

Найпростіший спосіб дати друге життя сирній і м’ясній нарізці. Відмінний варіант для ситної післяноворічної вечері, тим більше, що підійдуть буквально будь-які інгредієнти. З ковбасної нарізки і копченостей можна зробити м’ясну піцу, якщо є консервовані морепродукти — буде окремий виріб для тих, хто їх полюбляє.

Для приготування піци потрібно зробити тісто, або заздалегідь придбати його в магазині. Всі підходящі для страви компоненти необхідно рівномірно викласти на рівну розкачану, змащену томатною пастою основу і випікати при температурі 180 градусів протягом 20-25 хвилин.

Тушкована капуста

Такий овоч, як білокачанна капуста здорово виручає після новорічних свят. Тушкована капуста з додаванням залишків ковбаси або м’ясної нарізки — хороший варіант ситної вечері 1 січня. У страву можна також додати залишки підсохлого хліба, так тушкована капуста вийде оригінальною і ситної. Для рецепта знадобиться невеликий качан капусти, залишки м’ясної нарізки, вершкове масло, цибуля і томатна паста за смаком. Цибулю і ковбасу необхідно обсмажити протягом 2-3 хвилин на розігрітому вершковому маслі, далі все робиться за звичайним рецептом тушкованої капусти.

При бажанні можна приготувати запіканку з цих компонентів. Для цього слід подрібнити шматочки хліба з маслом та ковбасної нарізкою, загасити капусту й викласти її у форму для запікання. Після цього додати до основного інгредієнта подрібнене м’ясо і відправити всю суміш в духовку на 15 хвилин.

Тости

Для першого сніданку в новому році підійдуть французькі тости з фруктами. Для приготування потрібні залишки білого хліба або булочки, консервовані ананаси, яблука або банан, вершки і 2 яйця.

Залишилися вибрані фрукти необхідно дрібно порізати і обсмажити на вершковому маслі з додаванням невеликої кількості цукру і кориці до повного розчинення приправ. В окремій ємності збити яйця і додати до них вершки — в цій суміші необхідно замочити шматочки хліба.

Обсмажені фрукти прибрати зі сковороди і посмажити в залишках рідини вимочені булочки з обох боків до золотистого кольору. На готові тости викласти фрукти в довільному порядку, прикрасити за бажанням свіжими ягодами і посипати цукровою пудрою. В захваті будуть не тільки діти, але і дорослі.

Вегетаріанська солянка

В якості гарячої першої страви на обід 1 січня можна подати вегетаріанську солянку із залишків з новорічного столу. Ніяких інгредієнтів докуповувати не доведеться, так як на будь-якому столі в новорічну ніч вони присутні завжди і в кожному будинку.

Для приготування супу потрібні оливки або маслини, солоні огірки, картопля, морква і спеції за смаком. У каструлі з товстими стінками слід обсмажити моркву, додати до неї томатну пасту і приправи. Після додати відварені овочі, що залишилися від приготування салатів, обсмажити їх і залити окропом.

В кінці приготування додати дрібно нарізані солоні огірки, оливки або маслини і видавити трохи лимонного соку. У фіналі вийде відмінне, досить легке блюдо, що особливого важливо після бурхливого «свята живота» напередодні вночі.

При бажанні можна придумати ще безліч рецептів смачних страв із залишків продуктів до новорічного столу. Зовсім не обов’язково викидати те, на що було витрачено достатньо коштів. Головне — докласти трохи фантазії і уяви!

Джерело

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