Як українцям самостійно перевірити страховий стаж: інструкція

В Державній службі з питань праці українцям розповіли, як перевірити страховий стаж не виходячи з дому.

Про це інформує NNS з посиланням на сайт Державної служби України з питань праці.

Страховий стаж та сплата ЄСВ гарантують працівникам оплату лікарняних, допомогу на випадок безробіття, нещасного випадку на роботі, пенсію.

Страховий стаж — це період (термін), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісячно сплачено страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) поєднує обов’язкові внески на пенсійне страхування, страхування від безробіття, від втрати працездатності та від нещасного випадку на роботі або професійного захворювання.

Якщо роботодавець (підприємство, фізична особа або фізична особа-підприємець) має найманих працівників, він зобов’язаний щомісяця сплачувати за них ЄСВ у розмірі 22% бази нарахування (заробітної плати, винагороди за виконання робіт або надання послуг).

Як перевірити факт сплати внесків та придбаний страховий стаж

Потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України або завантажити мобільний додаток «Пенсійний фонд» (Google Play та iOS). Авторизуватися в особистому кабінеті зручним для вас способом:

за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), який можна отримати у ДПС, акредитованому центрі сертифікації ключів, у банківських установах (перелік яких є на порталі);

шляхом ідентифікації по Gov ID, який включає ідентифікацію по ЕЦП, по мобільному телефону (Mobile ID) або за наявності рахунку в одному з 27 банків України (Bank ID);

за логіном та паролем — можна отримати в територіальних органах Фонду, надавши паспорт та ідентифікаційний код.

Вибрати розділ «Дані із реєстру застрахованих осіб»

Окрім анкетних даних, ви побачите відомості про:

заробітну плату, з якої сплачені страхові внески з 2000 року (в окремих випадках з 1998 року);

страховий стаж (з 2004 року);

місця роботи (електронна трудова книжка);

періоди отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.

На веб-порталі Пенсійного фонду України страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року, що пов’язано з прийняттям Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який запровадив поняття «страховий стаж». До цього стаж вважався трудовим. Зарахування стажу до 01.01.2004 здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та інших документів.

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