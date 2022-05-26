Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що станеться, якщо росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV, передає NNS.

За словами Данілова, якщо росія запустить ядерні ракети по Україні, то удар не накриє всю країну. Це буде тактичне використання ядерної зброї.

«Ядерна зброя, яка є у рф, “це не Хіросіма, це не Нагасакі, це інші речі”. Якщо рф все ж таки зважиться на такий крок та використає цю зброю, це не значить, що буде накрита вся країна», зауважив Олексій Данілов.

Проте не варто забувати, що багато інших країн так само мають ядерну зброю, і вони готові дати відповідь росії у такому випадку.

«Якщо рф наважиться на такий крок, то країни світу, які так само мають таку зброю, дали на це питання відповідь, що це росії так просто не минеться», наголосив Данілов.

Проте він зауважив, що дуже не хотілось би такого розвитку подій.

Також Данілов заявив, що ситуація на фронті наразі залишається складною.

Які ураження наносить тактична ядерна зброя

Тактична ядерна зброя наносить ті ж ураження, які й стратегічна, лише в менших масштабах – залежно від потужності. Найдальше та найшвидше вражає світловий спалах від ядерного вибуху, інформує Zaxid.net.

«Яскравість світла така, що випалює сітківку людського ока. Якщо дивитися на нього навіть з великої відстані, найімовірніше ви втратите зір або суттєво його пошкодите. Якщо будете ближче – отримаєте також опіки шкіри на відкритих ділянках тіла», говорить фізик-ядерник Володимир Улещенко.

Другий чинник ураження – ударна хвиля, руйнівна сила якої у випадку тактичної ядерної бомби розповсюджується на кілометри, а не десятки кілометрів. Якщо ударна хвиля не вб’є, то це можуть зробити уламки твердих матеріалів, першочергово скла. Вплив ударної хвилі може послабити міцна перешкода, наприклад, стіни підвалу. Наприклад, у Хіросімі на відстані менше 200 м від епіцентру вибуху витримали удар кам’яні стіни «Дому сприяння промисловості», який зараз є меморіалом миру.

Третій чинник – пожежа, «вогняний шторм», виникненню якого в містах сприятиме щільна забудова.

Ще один чинник – ураження радіацією як у момент вибуху, так і в результаті радіоактивного зараження території, що може викликати тяжкі наслідки та навіть смерть. Рівень ураження слабшає при віддаленні від епіцентру вибуху.

Скільки ядерної зброї має Росія

У лютому FAS опублікувала звіт, згідно з яким у Росії, за приблизними підрахунками, 4477 ядерних боєголовок, зокрема 1912 – тактичних. Окрім того, було розгорнуто 1588 стратегічних боєголовок, ще 977 перебували на зберіганні, але готові до використання. Ще 1500 боєголовок вважалися списаними, але все ще «значною мірою непошкодженими». Вважається, що ці боєголовки поки що стоять у сховищах.

ООН заявляє про готовність Путіна до застосування ядерної зброї