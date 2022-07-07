У Мережу потрапило відео, як російські ракети, випущені з Бєлгорода, розверталися і летіли назад у рф.

У ніч проти 7 липня росіяни здійснили черговий ракетний обстріл Харківської області зі своєї території — сусіднього міста Бєлгорода, розташованого за 40 км від українського кордону.

У місцевих Telegram-каналах опублікували відео невдалих запусків російських ракет, передає NNS.

Принаймні дві ракети не змогли досягнути цілі: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.

Згодом в соцмережах повідомили, що внаслідок падіння однієї з таких ракет, що “відмовилися” летіти на Харків, в Бєлгородській області виникла пожежа.

Але на жаль, не всі випущені росіянами реактивні снаряди технічно несправні, значна їх частина все таки виконує свої руйнівні функції та завдає клопотів українській ППО.

Під час повітряної тривоги, оголошеної у Харківській області цієї ночі, місцеві мешканці повідомляли про вибухи.

Схожа ситуація з невдалими запусками окупантів спостерігалась зранку 7 липня і в окупованому Херсоні.

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