СБУ перехопила нові методички фсб, в яких російських чиновників вчать правильно хвалити путіна та коментувати війну в Україні.

Про це NNS дізнався з повідомлення Служби безпеки України у Фейсбук.

Документ має примітку “до неухильного використання”. Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади рф.

Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ними послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів фсб – хвалити путіна. Адже це він нібито “особисто захистив росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах”.

А для більшої переконливості аналітики фсб наводять цілий блок “найчеснішої статистики” про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.