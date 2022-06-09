Вибране
Тег:

Окупанти видають Джонні Деппа та Ештона Кутчера за героїв СРСР (фото)

Дата
655630360 024630

Окупаційна влада Алчевська не змогла знайти справжніх героїв і видала Джонні Деппа та Ештона Кутчера за захисників міста радянських часів.

На стенді «Герої Радянського Союзу» жителі Алчевська впізнали голлівудських зірок.

Фото «героїв» з Алчевську показав у Facebook Павло Диба, передає NNS.

На них дуже помітка невміла робота графічних дизайнерів, які створювали світлини за допомогою фотошопу.

«Алчевці – герої Радянського ордену Слави»,написано на банері.

Найвідоміший «пірат Карибського моря» став орденоносним Миколою Бабаніним, а Кутчеру дісталося ім’я Петро Липовенко.

287068846 3004631876495557 3527393250815152587 n

Парадоксально, що фото Бабаніна Миколи Андрійовича, одного з тих, хто мав стати героєм інформаційного стенда, є у вільному доступі, але рашисти вирішили зробити все, як завжди.

287039403 3004631929828885 3937616687928175103 n

Нагадаємо, 9 травня у росії на головному пропагандистському “Першому каналі” показали знамениту на весь світ пару американських грабіжників Бонні та Клайда. Пропагандисти рф видали їх за ветеранів Другої світової війни.

To Top