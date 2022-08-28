На Тернопільщині вагони зійшли з рейок: які поїзда затримуються

На Тернопільщині вагони зійшли з рейок, через це відбудеться зміна маршруту і затримка поїздів.
Про це NNS дізнався з повідомлення Укрзалізниці.
“У результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів”, йдеться у повідомленні.
Це торкнеться рейсів:
- №706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);
- №120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);
- №55 Київ — Ясіня.
Зміни відбудуться у графіку приміських поїздів:
- рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.
“Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов’язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об’їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо”, заспокоїли в УЗ.