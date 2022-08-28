На Тернопільщині вагони зійшли з рейок: які поїзда затримуються

На Тернопільщині вагони зійшли з рейок, через це відбудеться зміна маршруту і затримка поїздів.

Про це NNS дізнався з повідомлення Укрзалізниці.

“У результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів”, йдеться у повідомленні.

Це торкнеться рейсів:

№706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

№120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

№55 Київ — Ясіня.

Зміни відбудуться у графіку приміських поїздів:

рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

“Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов’язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об’їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо”, заспокоїли в УЗ.