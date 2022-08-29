“Кривава вистава” – в ОП прокоментували російські обстріли Енергодара

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав системні обстріли Енергодара російськими військами організованою кривавою виставою.

Про це він написав у своєму Twitter, передає NNS.

За словами Подоляка, метою цих цинічних обстрілів є залякування місцевого населення, звинувачення Збройних Сил України та маскування своїх «ядерних» злочинів.

«Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки», написав радник керівника ОП.

Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили 🇺🇦 та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Внаслідок обстрілу російськими військами житлових кварталів Енергодара ввечері 28 серпня були поранені десять осіб. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані.

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