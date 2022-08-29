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“Кривава вистава” – в ОП прокоментували російські обстріли Енергодара

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав системні обстріли Енергодара російськими військами організованою кривавою виставою.

Про це він написав у своєму Twitter, передає NNS.

За словами Подоляка, метою цих цинічних обстрілів є залякування місцевого населення, звинувачення Збройних Сил України та маскування своїх «ядерних» злочинів.

«Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки»,написав радник керівника ОП.

Внаслідок обстрілу російськими військами житлових кварталів Енергодара ввечері 28 серпня були поранені десять осіб. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані.

Мер міста Дмитро Орлов заявив, що знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок.

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