Хто з українців отримає додатковий страховий стаж для пенсії

Деякі українці можуть отримати додатковий страховий стаж. Зміни внесено у закон.

Для нарахування пенсії в Україні необхідно мати достатню кількість страхового стажу, однак в різних професіях є свої нюанси, до того ж є періоди, які випадають з трудової діяльності.

NNS розповідає, як обчислюють стаж для пенсії, якщо під час служби в армії людина опинилась у полоні.

Перебування у полоні зарахують до страхового стажу

Час перебування у полоні зараховуватимуть до страхового стажу, такий пункт нещодавно вписали у Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058.

Зміни внесено на підставі Закону “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” №2010-IX від 26.01.2022 року (набув чинності 19 листопада).

Це означає, що полонені тепер підлягатимуть пенсійному страхуванню. Страхові внески за весь період позбавлення особистої свободи й протягом шести місяців після визволення полоненого сплачуватиме держава.

Що потрібно робити, щоб вчасно вийти на пенсію

Через війну багато українців залишились без роботи, найприкріша ситуація у тих, кому до пенсії не вистачило кількох місяців чи років.

Щоб отримати достатню кількість стажу, українці можуть стати на облік у службі зайнятості або знайти будь-яку роботу. Час, який людина перебуватиме на обліку у службі зайнятості, вважатиметься як страховий. При цьому працювати необов’язково.

Також можна знайти будь-яку іншу роботу, навіть не за фахом, або виконувати громадські роботи, що також буде зараховано до страхового стажу.

У Пенсійному Фонді можна робити внески, яких не вистачає для отримання повного стажу, тобто недостатню кількість місяців можна придбати.

Також, якщо до пенсії залишається не більше півтора року, людина має право вийти на заслужений відпочинок достроково, однак пенсійні виплати при цьому можуть бути меншими.

Як докупити страховий стаж

Майбутній пенсіонер має укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, сплативши стаж за попередні періоди або майбутні роки (для виходу на пенсію раніше). Договір можна укласти не менше ніж на рік.

Щоб купити стаж, потрібно звернутися до податкового органу за місцем проживання та подати такі документи: