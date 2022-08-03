Чи довіряє адміністрація Байдена президенту Зеленському – коментар речника Держдепу

В Держдепі прокоментували чи довіряє адміністрація Байдена президенту Зеленському.

На тлі широкого обговорення заяв американської конгресвумен Вікторії Спартц стосовно діяльності керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, виникає питання стосовно довіри американських урядовців до чинної української влади.

Під час брифінгу речника Держдепу США Джон Кірбі прокоментував ці чутки, передає NNS з посиланням на zn.ua.

На питання журналістки стосовно статті Томаса Фрідмана, яка нещодавно вийшла у The New York Times, Кірбі заявив що у Білому домі «захоплюються лідерством і мужністю президента Володимира Зеленського в цей час війни».

За словами речника Держдепу США від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Джо Байден неодноразово спілкувався з президентом України. Американський лідер розуміє, що Зеленський і весь український народ перебувають у постійному стресі та напрузі, тому Сполучені Штати продовжують підтримувати країну у боротьбі із загарбниками.

«Він приватно та публічно висловлював повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він та його співгромадяни стикаються», наголосив Джон Кірбі.

Натомість у статті «Чому візит Пелосі на Тайвань є абсолютно безрозсудним», яка на перший погляд не мала б стосуватися українського питання, Томас Фрідман зазначає, що США не варто «відводити погляд» від нинішньої головної мети – допомоги Україні у зупинці російської військової агресії. Проте, на думку автора статті американські офіційні особи набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони показують.

«Між Білим домом і президентом Володимиром Зеленським існує глибока недовіра», пише Томас Фрідман.

Поки в публічному просторі лунають різноманітні думки, Вікторія Спратц закликала президента України відповісти перед Конгресом США стосовно чинного голови Офісу Єрмака.

Фото: Голос Америки

CША оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн