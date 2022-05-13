Чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту

Щоб українці, які виїхали через війну, мали змогу законно перебувати на території Європи, необхідно отримати статус біженця або ж зареєструватись для тимчасового захисту.
Пояснення надає Мінреінтеграції, передає NNS.
«Статус біженеця» і «тимчасовий захист». В чому різниця та хто отримує?
Головна різниця в тім, що статус біженця – це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право. Тоді як право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами і проходження адміністративної процедури її розгляду. Регулюють поняття «тимчасовий статус» та «біженець» ще й різні міжнародні документи.
Так, головний документ, що регулює питання надання тимчасового захисту – Директива ЄС 2001/55/ЕС про тимчасовий захист, ухвалена в ЄС ще 20 липня 2001 р. Проте вперше Директиву активовано Рішенням Ради ЄС 2022/382 від 04.03.2022 саме для українців. А питання біженства регулюють Женевська конвенція про статус біженців 1951 р., Нью-Йоркський протокол 1967 р. та Дублінська конвенція 1990 р.
Як отримати статус «біженця» або «тимчасовий захист»?
- Тимчасовий захист отримують при перетині кордону держави-члена ЄС. Державні органи відповідної країни повинні повідомити особу про її право на отримання тимчасового захисту, процес набуття якого досить швидкий і максимально спрощений.
- Щодо статусу біженця, то тут кожна держава самостійно встановлює на законодавчому рівні адміністративну процедуру його отримання та систему органів, відповідальних за рішення про надання цього статусу.
Що отримує людина з тимчасовим захистом?
У межах тимчасового захисту особа отримує:
- право на проживання в державі, в якій вона звернулась за тимчасовим захистом;
- доступ до праці, який можна отримати одразу з моменту звернення за отриманням захисту;
- доступ до житла;
- медичну допомогу;
- соціальну допомогу;
- доступ до освіти дітям і підліткам.
Що отримує біженець?
У межах статусу біженця особа отримує:
- житло (як правило, це спальне місце в центрі для біженців);
- безкоштовне харчування;
- медичну допомогу (обмежену);
- безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
У цьому випадку статуси біженця і тимчасового захисту передбачають досить схоже коло прав. Але різниця в тім, що не всі права стають доступними особі, яка перетнула кордон з моменту звернення із заявою про отримання статусу біженця.
Як довго діють статуси?
Згідно з міжнародними документами, термін тимчасового захисту становить один рік (до 04.03.2023 р.) і двічі може автоматично подовжуватися на шість місяців, якщо не зникнуть причини надання такого захисту, але максимум до 1 року (до 04.03.2024 р.).
Тоді як статус біженця гарантує право безстрокового проживання на території відповідної держави, а термін, на який видається посвідчення біженця, відрізняється залежно від країни.
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