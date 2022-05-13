Чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту

Щоб українці, які виїхали через війну, мали змогу законно перебувати на території Європи, необхідно отримати статус біженця або ж зареєструватись для тимчасового захисту.

Пояснення надає Мінреінтеграції, передає NNS.

«Статус біженеця» і «тимчасовий захист». В чому різниця та хто отримує?

Головна різниця в тім, що статус біженця – це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право. Тоді як право на тимчасовий захист є колективним, не передбачає звернення з індивідуальними заявами і проходження адміністративної процедури її розгляду. Регулюють поняття «тимчасовий статус» та «біженець» ще й різні міжнародні документи.

Так, головний документ, що регулює питання надання тимчасового захисту – Директива ЄС 2001/55/ЕС про тимчасовий захист, ухвалена в ЄС ще 20 липня 2001 р. Проте вперше Директиву активовано Рішенням Ради ЄС 2022/382 від 04.03.2022 саме для українців. А питання біженства регулюють Женевська конвенція про статус біженців 1951 р., Нью-Йоркський протокол 1967 р. та Дублінська конвенція 1990 р.

Як отримати статус «біженця» або «тимчасовий захист»?

Тимчасовий захист отримують при перетині кордону держави-члена ЄС. Державні органи відповідної країни повинні повідомити особу про її право на отримання тимчасового захисту, процес набуття якого досить швидкий і максимально спрощений.

отримують при перетині кордону держави-члена ЄС. Державні органи відповідної країни повинні повідомити особу про її право на отримання тимчасового захисту, процес набуття якого досить швидкий і максимально спрощений. Щодо статусу біженця, то тут кожна держава самостійно встановлює на законодавчому рівні адміністративну процедуру його отримання та систему органів, відповідальних за рішення про надання цього статусу.

Що отримує людина з тимчасовим захистом?

У межах тимчасового захисту особа отримує:

право на проживання в державі, в якій вона звернулась за тимчасовим захистом;

доступ до праці, який можна отримати одразу з моменту звернення за отриманням захисту;

доступ до житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти дітям і підліткам.

Що отримує біженець?

У межах статусу біженця особа отримує:

житло (як правило, це спальне місце в центрі для біженців);

безкоштовне харчування;

медичну допомогу (обмежену);

безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

У цьому випадку статуси біженця і тимчасового захисту передбачають досить схоже коло прав. Але різниця в тім, що не всі права стають доступними особі, яка перетнула кордон з моменту звернення із заявою про отримання статусу біженця.

Як довго діють статуси?

Згідно з міжнародними документами, термін тимчасового захисту становить один рік (до 04.03.2023 р.) і двічі може автоматично подовжуватися на шість місяців, якщо не зникнуть причини надання такого захисту, але максимум до 1 року (до 04.03.2024 р.).

Тоді як статус біженця гарантує право безстрокового проживання на території відповідної держави, а термін, на який видається посвідчення біженця, відрізняється залежно від країни.

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