Після ранкових вибухів в окупованому Мелітополі до лікарні доставили відомого колаборанта.

Про це повідомляє місцеве видання «РИА-Мелітополь», передає NNS.

Вибух в місті пролунав сьогодні вранці близько 8:20 у дворі на вулиці Гоголя,132 неподалік спортивного клубу «Атлетичний цех». За попередніми даними, спрацював саморобний вибуховий пристрій. На місце вибуху прибула швидка допомога.

«За наявною інформацією в медмістечко відразу примчали російські офіцери і почали “крутити вуха” зраднику-керівника медзакладу Миколі Андросу. Після чого до реанімації завезли постраждалого колаборанта», йдеться в повідомленні.

Ім’я постраждалого не разі не відоме. Журналісти зазначають, що уточнюють ці дані.

У свою чергу міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що “за заслугами” отримав один з очільників виборчого штабу “Єдіной Росії” – керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак.

«Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу “МТВ-Плюс”. Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до «расєї». Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано», написав очільник міста.

Він додав, що «акція» відбулась в рамках «полювання» на організаторів псевдореферендуму на окупованій території Запорізької області щодо приєднання захопленого регіону до Росії.

У рф заговорили про «драматичне становище» російських військ в Україні