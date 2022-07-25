Росіяни шукають в Україні вже не тільки Степана Бандеру, а і Нестора Махна

Про те, що росіяни шукають в Україні Степана Бандеру, писали багато разів. Деякі недалекі і малоосвічені окупанти думають, що ватажок націоналістів живий, і мріють його захопити. А тепер вони шукають ще й Нестора Махна. Про це, посилаючись на одну із запорізьких журналісток, розповів письменник Павло Бондаренко, передає NNS.

Події, описані нижче, відбувалися на Запоріжжя, поблизу славного міста Гуляйполя, яке окупанти люто нищать майже від самого початку повномасштабної війни, але взяти ніяк не можуть. Це, до речі, дуже злить їх, про що нам стало відомо з власних джерел. Загарбники діляться своїми переживаннями з місцевим населенням, кажучи, що Гуляйполе боронять якісь «надлюди».

І керує ними, звісно, Нестор Махно. Еге ж.

Власне, ось і обіцяна історія.

Окупована територія. Колона орків. Місцеві жіночки цікавляться, куди вони їдуть. У Гуляйполе.

– Ойой! Не заздримо вам. Це ж батьківщина Нестора Івановича Махна. Там усі махновці. Дістанеться вам – вони до останнього тримаються.

– А што, етот Махно такой борзий?

– Ну да, крутий чувак.

– Єсть номєр єго мобили?

– Що?!

– Номер єго мобили дай!

– … Гм… Немає у мене його номера. У мене немає номерів таких людей. Це ж Махно!

– Ну, што ш. Нічаво. На мєсто приєдем – разберемся.

До слова, Нестор Іванович Махно був дійсно крутим чуваком, якого шукати не рекомендую. Мав 14 поранень. Володів усіма видами тодішньої зброї від шаблі до гармати. Хіба що на літаку не літав, але то не точно… – зазначає Павло Бондаренко.

Ну, а ми щиро бажаємо усім окупантам якнайшвидше зустрітися і з батьком Махном, і зі Степаном Бандерою. Хай спокою загарбникам не буде і на тому світі.